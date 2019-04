Tommy Hilfiger

Marka Tommy Hilfiger zyskała swoją popularność dzięki popularyzacji amerykańskiego stylu preppy, który to skradł serca wielu osób, nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Właściciel marki wychował się w rodzinie katolickiej na terenie Irlandii. Nie chciał iść w stronę mody, interesowała go piłka nożna oraz muzyka rockowa. Bardzo chciał mieć spodnie dzwony, które nie było łatwo dostępne w jego małym miasteczku, dlatego zaczął je sprowadzać z Nowego Jorku. Już w ostatniej klasie liceum otworzył swój pierwszy butik o nazwie People’s Place, która była ulubionym miejscem młodzieży. Jeden butik rozrósł się w sieć dziesięciu sklepów.



Tommy Hilfiger Corporation

Już po 1979 roku, Tommy Hilfiger zamieszkał w Nowym Jorku. Przełomowym momentem w jego okazało się spotkanie z popularnym biznesmenem, Mohamem Murjani, który to na początku lat 80 tych namówił Hilfigera do rezygnacji z pracy dla Calvina Kleina i rozpoczęcia własnej przygody.Jego pierwsza kolekcja to było unowocześnienie klasycznych spodni chinos, koszul oraz stylu preppy. Niewątpliwie od kilku lat marka Tommiego Hilfigera stoi na szczycie wszystkich domów mody i cały czas rośnie w siłę. Zapraszamy do naszego multibrandowego butiku i zapoznania się z naszą ofertą od tego projektanta.