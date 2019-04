Marka Tommy Jeans



Marki Tommy Jeans oraz Tommy Hilfiger to "dzieci" jednego z najsłynniejszych amerykańskich projektantów mody, czyli Thomasa Jacoba Hilfigera. Marka Tommy Jeans wykształciła się z tej najbardziej znanej Tommy Hilfiger. Jest to zmiana nazwy linii denimowej, która weszła w życie razem z kolekcją "Spring 2018". Taką decyzję podjęto w wyniku szybkiego rozwoju firmy oraz pozycji sprzedaży produktów jeansowych.



Nowa nazwa, stara koncepcja

Marka Tommy Jeans to ukłon w stronę starych jeansowych kolekcji, dzięki którym marka stała się popularna. To właśnie pierwotna linia była jeansowa, nazwa ma podkreślać rolę marki w łączeniu pop kultury z firmą. W pierwszej kolekcji nowej marki widzimy powrót ikonicznej "flagi", którą wszyscy tak dobrze znamy. Jest to świeże spojrzenie na klasykę w streetowym wydaniu. Nowymi ambasadorami marki stanie się również duet muzyczny The Chainsmokers. Z okazji tej wspaniałej współpracy zaprojektowano kurtkę typu bomber, inspirowaną duetem The Chainsmokers, która dostępna jest w sklepach od jesieni 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą marki Tommy Jeans.