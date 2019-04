Pepe Jeans - historia

Marka Pepe Jeans powstała 39 lat temu, od tego czasu posiada ponad 700 0 punktów sprzedaży w 65 krajach, a także 300 sklepów własnych. Zatrudnia ponad 2000 osób. Początek historii tej marki sięga 1973 roku, kiedy to Nitin Shah oraz bracia Arun i Milian postanowili stworzyć wyjątkowe oraz ponadczasowe jeansy. Takie o których będzie marzyć ówczesna młodzież. Miały posiadać rozmaite detale i być odwrotnością zalewających rynek nudnych spodni. Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę i ich marka rosła w siłę bardzo szybko.

Wzrost popularności



Dosłownie po kilku latach firma musiała przenieść swoje centrum zarządzania do Londynu, a już w 1980 roku firma osiągała świetne wyniki sprzedażowe. Niedługo po tym zaczęto otwierać butiki w innych krajach. W 1984 otwarto showroom oraz biuro w Los Angeles i od tego czasu firma stała się jedną z najpopularniejszych firm modowych. Pepe Jeans był pierwszą firmą, jaka zatrudniła do swojej reklamy Kate Moss. Firma tworzyła unikalne oraz warte zapamiętania kampanie reklamowe i do dziś jest n szczycie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą tej marki na stronie Maicon.pl